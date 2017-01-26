 Kjaer’e ‘milli’ teftiş – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Kjaer’e ‘milli’ teftiş

    Kjaer’e ‘milli’ teftiş
    Danimarka Milli Takımı'nda Hareide'nin yardımcılığını yapan Jon Dahl Tomasson, Simon Kjaer'in durumunu öğrenmek için İstanbul'a geldi. Tomasson'un Kjaer ile görüştüğü ve sakatlığı ile ilgili bilgi aldığı bildirildi. Kjaer, Danimarka Milli Takımı'nda kaptan.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:39
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