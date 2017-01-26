Kjaer’e ‘milli’ teftiş
Danimarka Milli Takımı'nda Hareide'nin yardımcılığını yapan Jon Dahl Tomasson, Simon Kjaer'in durumunu öğrenmek için İstanbul'a geldi. Tomasson'un Kjaer ile görüştüğü ve sakatlığı ile ilgili bilgi aldığı bildirildi. Kjaer, Danimarka Milli Takımı'nda kaptan.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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