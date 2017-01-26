Kjaer’e ‘milli’ teftiş

Danimarka Milli Takımı'nda Hareide'nin yardımcılığını yapan Jon Dahl Tomasson, Simon Kjaer'in durumunu öğrenmek için İstanbul'a geldi. Tomasson'un Kjaer ile görüştüğü ve sakatlığı ile ilgili bilgi aldığı bildirildi. Kjaer, Danimarka Milli Takımı'nda kaptan.