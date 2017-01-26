 İsmail’e kaptanlık tedbiri – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    İsmail’e kaptanlık tedbiri

    İsmail’e kaptanlık tedbiri
    G.Birliği ile oynanan iki kupa maçına da kaptan olarak çıkıp kırmızı kart gören 'na teknik heyet 'önlem' aldı ve pazubandını Salih Uçan'a verdi. Kaptanlık stresinden kurtulan İsmail, kızarmadan maçı bitirdi. Salih çıkarken de kolluğu genç Caner'e taktı.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:24
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