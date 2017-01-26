İsmail Moalla F.Bahçe’de
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Tunus Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Ismail Moalla ile sezon sonuna kadar anlaştı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Ismail Moalla'ya Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, kendisine Erkek Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz" denildi. 1990 doğumlu Moalla, smaçör olarak görev yapıyor.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
İsmail Moalla F.Bahçe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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