 İsmail Moalla F.Bahçe’de – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    İsmail Moalla F.Bahçe’de

    İsmail Moalla F.Bahçe’de
    , Tunus Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Ismail Moalla ile sezon sonuna kadar anlaştı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "'ya Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, kendisine Erkek Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz" denildi. 1990 doğumlu Moalla, smaçör olarak görev yapıyor.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:38
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