Guarin’e teklif iddiası

Transfer iddialarına dün bir yenisi daha eklendi... F.Bahçe'nin eski gözdesi Fredy Guarin için de nabız yokladığı bildirildi. Çin'e transfer olan ancak yabancı sınırından dolayı şans bulamayan 30 yaşındaki Kolombiyalı'nın sarılacivertli takıma gelebileceği bildirildi.