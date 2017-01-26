 Guarin’e teklif iddiası – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Guarin’e teklif iddiası

    Guarin’e teklif iddiası
    Transfer iddialarına dün bir yenisi daha eklendi... F.Bahçe'nin eski gözdesi Fredy Guarin için de nabız yokladığı bildirildi. Çin'e transfer olan ancak yabancı sınırından dolayı şans bulamayan 30 yaşındaki Kolombiyalı'nın sarılacivertli takıma gelebileceği bildirildi.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:38
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