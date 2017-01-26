Fener'e Arap 'Messi'
Sarı-lacivertliler, bir dönem Manchester City’nin de ilgilendiği Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain’in yıldız ismi Omar Abdulrahman’a teklif götürdü. FOTOMAÇ, Hasan Çetinkaya ile Arap kulübü arasındaki resmi yazışmaları ele geçirdi.
Fenerbahçe'de 10 numara mevkii için yoğun araştırmalar sürerken, ortaya ilginç bir isim daha çıktı. Sarı-lacivertliler, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain'de top koşturan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Omar Abdulrahman ile ilgili Arap kulübünden bilgi istedi. Transferle ilgili resmi yazışmaları FOTOMAÇ ele geçirdi. Genel menajer Hasan Çetinkaya imzasıyla 7 Ocak 2017 tarihinde aracı menajerler Onur Saim Abasıyanık ve Mohammed Alruwaite'ye yetki veren Fenerbahçe'ye, Arap kulübü Al Ain'den 18 Ocak'ta yanıt geldi.
20 MİLYON EURO İSTEDİLER
Bir dönem M.City'nin denemeye aldığı ancak çalışma izni olmadığı için transfer edemediği 'Arap Messi' lakaplı Abdulrahman için Al Ain kulübü şartlarını Fenerbahçe yönetimine iletti. 18 Ocak'ta ulaşan Al Ain kulübü CEO'su Hosam Salah imzasıyla gönderilen resmi belgede Arap 10 numara Abdulrahman'ın F.Bahçe'ye gitmek istediği, 20 milyon euro'dan aşağıya bu transferin gerçekleşmeyeceği ve sonraki satıştan pay istendiği bildirildi. Ancak bu taleplerin tartışılabileceği de iletildi.
20 MİLYON EURO İSTEDİLER
Bir dönem M.City'nin denemeye aldığı ancak çalışma izni olmadığı için transfer edemediği 'Arap Messi' lakaplı Abdulrahman için Al Ain kulübü şartlarını Fenerbahçe yönetimine iletti. 18 Ocak'ta ulaşan Al Ain kulübü CEO'su Hosam Salah imzasıyla gönderilen resmi belgede Arap 10 numara Abdulrahman'ın F.Bahçe'ye gitmek istediği, 20 milyon euro'dan aşağıya bu transferin gerçekleşmeyeceği ve sonraki satıştan pay istendiği bildirildi. Ancak bu taleplerin tartışılabileceği de iletildi.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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