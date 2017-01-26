 Aziz Yıldırım'a kötü haber – Fotomaç – 26 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aziz Yıldırım'a kötü haber

    Aziz Yıldırım'a kötü haber

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 45 gün hak mahrumiyeti ile para cezasını onadı.

    TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamasından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Aziz Yıldırım'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının oy çokluğuyla onandığı belirtildi.

    Kurul, Fenerbahçe Kulübünün 100 bin lira para cezasını da yine oy çokluğuyla onama kararı aldı.

    Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Daniel Joao Santos Candeias hakkındaki 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira PFDK kararını da oy birliğiyle onama kararı verdi.

    Bursaspor Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçtürk'ün sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı aldığı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası da kurul tarafından onandı.

    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz Yıldırım'a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.