 Wiel elde kaldı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Wiel elde kaldı

    Wiel elde kaldı
    Kadro dışı kalmasının ardından ne yaptığı belli olmayan Wiel için menajelere yetki verildi. Sağ bekin gönderilmesi için fırsat kollayan sarı-lacivertliler oyuncuyu çok az olmamak kaydıyla gelebilecek her teklifi kabul edebilir.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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