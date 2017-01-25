 Türkiye’de çok mutlu – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Türkiye’de çok mutlu

    Türkiye’de çok mutlu
    Kjaer'le birlikte savunmanın sigortası olan , Türkiye'yi çok sevdiğini uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giymek istediğini belirtti. Son dönemde iyi bir uyum yakaladıklarını söyleyen Slovak, "Stoch'tan duyduğum her şey doğruymuş. F.Bahçe çok büyük kulüp" dedi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:32
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