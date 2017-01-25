''Terim’le konuştum!''

Önceki gece instagram'dan Türk Milli Takım formalı resmini paylaşan Fernandao, bu kez de Fatih Terim hakkında konuştu. Ay-yıldızlı formayı giyme isteğini bir kez daha yineleyen Brezilyalı, "Yöneticilerden bana bu konuda yardım etmelerini istedim. Terim de bana yardım edeceğini ancak bunun takım isteği doğrultusunda olabileceğini söyledi" dedi.