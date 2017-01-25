''Terim’le konuştum!''
Önceki gece instagram'dan Türk Milli Takım formalı resmini paylaşan Fernandao, bu kez de Fatih Terim hakkında konuştu. Ay-yıldızlı formayı giyme isteğini bir kez daha yineleyen Brezilyalı, "Yöneticilerden bana bu konuda yardım etmelerini istedim. Terim de bana yardım edeceğini ancak bunun takım isteği doğrultusunda olabileceğini söyledi" dedi.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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