 ''Terim’le konuştum!'' – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    ''Terim’le konuştum!''

    ''Terim’le konuştum!''
    Önceki gece instagram'dan Türk Milli Takım formalı resmini paylaşan Fernandao, bu kez de Fatih Terim hakkında konuştu. Ay-yıldızlı formayı giyme isteğini bir kez daha yineleyen Brezilyalı, "Yöneticilerden bana bu konuda yardım etmelerini istedim. Terim de bana yardım edeceğini ancak bunun takım isteği doğrultusunda olabileceğini söyledi" dedi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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