 Teknik heyet Josef’e hayran – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Teknik heyet Josef’e hayran

    Teknik heyet Josef’e hayran
    Maç sonraları yardımcıları ile takımı değerlendiren Advocaat'ın en beğendiği ismin Josef olduğu öğrenildi. Tüm teknik heyetin, her maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcunun performansından çok memnun oldukları, kendi aralarında "Müthiş bir oyuncu. Yorulmak nedir bilmiyor" yorumu yaptıkları kaydedildi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:45
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