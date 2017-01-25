Teknik heyet Josef’e hayran

Maç sonraları yardımcıları ile takımı değerlendiren Advocaat'ın en beğendiği ismin Josef olduğu öğrenildi. Tüm teknik heyetin, her maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcunun performansından çok memnun oldukları, kendi aralarında "Müthiş bir oyuncu. Yorulmak nedir bilmiyor" yorumu yaptıkları kaydedildi.