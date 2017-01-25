Tek galibiyetle olmaz
Başakşehir’in kaptanı eski F.Bahçeli Emre’den uyarı geldi: “Bizi yendiler ama önlerinde zorlu maçları var. İşleri kolay değil”
Lider olarak gittikleri Kadıköy'den 1-0'lık yenilgiyle dönen Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu kendisi için duygusal bir maç olduğunu belirtti. 36 yaşındaki futbolcu kendi performansını beğenmediğini söylerken Fenerbahçe'nin müthiş bir mücadele ortaya koyduğunu kaydetti. Ancak Kanarya'nın eski kaptanı uyarısını yapmadan da geçmedi:
ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ EŞİT SEVİYEDE
"Tek galibiyetle olmaz. Önlerinde zorlu maçlar var. Bize karşı aldıkları galibiyet önemli ama işleri kolay değil." Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin zor deplasmanları olduğunu hatırlatarak Başakşehir'in şampiyonluk şansının en az rakipleri kadar olduğunu söyledi.
BENİM İÇİN ÖZELDİ
300. maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadığı için ayrıca mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Emre, "Onların yeri gönlümde çok ayrı. Benim için özel bir maça Fenerbahçe taraftarının önünde çıkmak özeldi" dedi.
ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ EŞİT SEVİYEDE
"Tek galibiyetle olmaz. Önlerinde zorlu maçlar var. Bize karşı aldıkları galibiyet önemli ama işleri kolay değil." Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin zor deplasmanları olduğunu hatırlatarak Başakşehir'in şampiyonluk şansının en az rakipleri kadar olduğunu söyledi.
BENİM İÇİN ÖZELDİ
300. maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadığı için ayrıca mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Emre, "Onların yeri gönlümde çok ayrı. Benim için özel bir maça Fenerbahçe taraftarının önünde çıkmak özeldi" dedi.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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