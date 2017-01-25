 Tek galibiyetle olmaz – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Tek galibiyetle olmaz

    Tek galibiyetle olmaz

    Başakşehir’in kaptanı eski F.Bahçeli Emre’den uyarı geldi: “Bizi yendiler ama önlerinde zorlu maçları var. İşleri kolay değil”

    Lider olarak gittikleri Kadıköy'den 1-0'lık yenilgiyle dönen Medipol Başakşehir'in kaptanı kendisi için duygusal bir maç olduğunu belirtti. 36 yaşındaki futbolcu kendi performansını beğenmediğini söylerken Fenerbahçe'nin müthiş bir mücadele ortaya koyduğunu kaydetti. Ancak Kanarya'nın eski kaptanı uyarısını yapmadan da geçmedi:

    ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ EŞİT SEVİYEDE
    "Tek galibiyetle olmaz. Önlerinde zorlu maçlar var. Bize karşı aldıkları galibiyet önemli ama işleri kolay değil." Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin zor deplasmanları olduğunu hatırlatarak Başakşehir'in şampiyonluk şansının en az rakipleri kadar olduğunu söyledi.

    BENİM İÇİN ÖZELDİ
    300. maçını 'ye karşı oynadığı için ayrıca mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Emre, "Onların yeri gönlümde çok ayrı. Benim için özel bir maça Fenerbahçe taraftarının önünde çıkmak özeldi" dedi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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