Sergiy sadece işine bakıyor
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Sergiy Sydorchuk, hakkındaki söylentilerle ilgili Ukrayna basınına konuştu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Şimdilik hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Bazı görüşmeler devam ediyor ama o görüşmelere odaklanmış değilim" dedi. Sydorchuk, Kiev ile bu sezon 24 karşılaşmada 4 gol attı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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