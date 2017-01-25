RvP’ye motivasyon

Geldiğinden beri sakatlıklarla boğuşan Persie'nin sol diz ve sağ ayak bileğinde kronik sakatlık olması oyuncunun moralini bozuyor. Zaman zaman ağrı hisseden RVP'nin sağlık ekibine "Tam olarak hiç iyileşemeyecek miyim" dediğini öğrenen Advocaat'ın vatandaşı ile bir görüşme yapıp, "Bunları kafana takma. Biz sana güveniyoruz" diyerek moral verdiği bildirildi.