 Potada rakip Györ – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Potada rakip Györ

    Potada rakip Györ
    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague 10. hafta maçında Macaristan temsilcisi Uni Györ ile karşı karşıya gelecek. 20.00'deki maçı FB TV naklen ekranlara getirecek. Grupta 7'sini kazanan Fenerbahçe 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
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