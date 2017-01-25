 Melekler Polonya’da – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Melekler Polonya’da

    Melekler Polonya’da
    , C Grubu 3. hafta maçında bugün deplasmanda Polonya temsilcisi ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, saat 22.30'da başlayacak maçı kazanarak grupta 3'te 3 yapmak amacında.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:28
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