 Karavaiev çok hırslı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    çok hırslı

    Karavaiev çok hırslı
    Amed ile bugünkü kupa sınavına 11'de başlaması beklenen , hafta sonundaki Kayseri sınavının formasını bu maçta garantilemek amacında. Ukraynalı futbolcu, iyi anlaştığı isimlerden olan Neustadter ile yaptığı sohbette, "Kendimi gösterip formayı kalıcı olarak almak istiyorum. Önce bu, daha Kayseri maçı F.Bahçe'deki hayatıma yön verebilir" diye konuştu.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:35
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