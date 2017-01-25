Hayali gerçekleşti

Mersin'de omurilik kanseri 14 yaşındaki Nazım Bozdoğan'ın F.Bahçeli futbolcularla konuşma isteği gerçekleşti. Nazım'ın bu hayalinden haberdar olan aracılar yönetimle iletişime geçti, futbolcularla görüntülü bağlantı kuruldu. Cep telefonundan Mehmet Topal, Volkan Şen, Alper ve Volkan Demirel ile konuşan Nazım, "En büyük hayalim gerçek oldu" dedi.