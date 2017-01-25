 Hayali gerçekleşti – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Hayali gerçekleşti

    Hayali gerçekleşti
    Mersin'de omurilik kanseri 14 yaşındaki Nazım Bozdoğan'ın F.Bahçeli futbolcularla konuşma isteği gerçekleşti. Nazım'ın bu hayalinden haberdar olan aracılar yönetimle iletişime geçti, futbolcularla görüntülü bağlantı kuruldu. Cep telefonundan Mehmet Topal, Volkan Şen, Alper ve Volkan Demirel ile konuşan Nazım, "En büyük hayalim gerçek oldu" dedi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
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