 Hasan Ali umutlu – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Hasan Ali umutlu

    Hasan Ali umutlu
    , Başakşehir maçındaki performanslarını ligin kalan haftalarında da devam ettirmelerini gerektiğini söyledi. Tecrübeli sol bek "Aynı formu sahaya yansıtmak elbette zor ama elimizden geldiğince mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
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