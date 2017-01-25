 Gidecekleri daha şimdiden yazıyor – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Gidecekleri daha şimdiden yazıyor

    Gidecekleri daha şimdiden yazıyor
    , bir yandan istediği isimler için yönetimi zorlarken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu kafasında kuruyor. Usta teknik adamın, sezon sonu gönderilecek oyuncular için listesini oluşturmaya başladığı, Karavaiev ile ilgili kararını da yine lig bitiminde paylaşacağı dile getirildi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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