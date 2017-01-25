 ‘Geri dönecektim’ – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    ‘Geri dönecektim’

    ‘Geri dönecektim’
    Konyaspor'un hocası , KON TV'nin konuğu oldu. Kocaman geçen sezon sonunda adı F.Bahçe ile anılması ile ilgili "Bu sezon başında F.Bahçe'ye dönebilirdim. Ancak sezonun başlamasına 1 hafta kala bunu yapmam etik olmazdı" dedi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:28
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