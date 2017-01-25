 ‘Ganso’ya kefil oldum’ – Fotomaç – 25 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’ya kefil oldum’

    ‘Ganso’ya kefil oldum’

    Brezilya medyasına, yönetimin kendisine için fikrini sorduğunu açıklayan Josef, “Onlara nokta atışı bir transfer olacağını belirttim” dedi.

    Sarı-lacivertli kulübün listesindeki isimlerden Ganso'yu geçtiğimiz günlerde instagam üzerinden 'ye çağıran Josef de Souza, eski takım arkadaşına kefil oldu. Brezilya'nın Esporte gazetesine konuşan sambacı, Sevilla'lı oyuncunun Fenerbahçe için mükemmel bir transfer olacağını dile getirdi. Souza, Jorge Sampaoli'nin şans vermediği vatandaşı için şunları söyledi:

    HARİKA BİR SEÇİM
    "Yönetim bana 'yu sordu. Ben de onun nokta atışı bir transfer olacağını söyledim. Ganso'nun özel yeteneklerle donanmış bir futbolcu olduğunu belirttim. O çok farklı. Sahada kimsenin yapamadıklarını yapabilir. Bizim takımımız için harika bir seçim olur."
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Ganso’ya kefil oldum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.