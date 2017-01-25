‘Ganso’ya kefil oldum’
Brezilya medyasına, yönetimin kendisine Ganso için fikrini sorduğunu açıklayan Josef, “Onlara nokta atışı bir transfer olacağını belirttim” dedi.
Sarı-lacivertli kulübün listesindeki isimlerden Ganso'yu geçtiğimiz günlerde instagam üzerinden Fenerbahçe'ye çağıran Josef de Souza, eski takım arkadaşına kefil oldu. Brezilya'nın Esporte gazetesine konuşan sambacı, Sevilla'lı oyuncunun Fenerbahçe için mükemmel bir transfer olacağını dile getirdi. Souza, Jorge Sampaoli'nin şans vermediği vatandaşı için şunları söyledi:
HARİKA BİR SEÇİM
"Yönetim bana Ganso'yu sordu. Ben de onun nokta atışı bir transfer olacağını söyledim. Ganso'nun özel yeteneklerle donanmış bir futbolcu olduğunu belirttim. O çok farklı. Sahada kimsenin yapamadıklarını yapabilir. Bizim takımımız için harika bir seçim olur."
HARİKA BİR SEÇİM
"Yönetim bana Ganso'yu sordu. Ben de onun nokta atışı bir transfer olacağını söyledim. Ganso'nun özel yeteneklerle donanmış bir futbolcu olduğunu belirttim. O çok farklı. Sahada kimsenin yapamadıklarını yapabilir. Bizim takımımız için harika bir seçim olur."
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
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