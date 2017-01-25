 Fenerbahçe Györ'ü rahat geçti – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Györ'ü rahat geçti

    Fenerbahçe Györ'ü rahat geçti

    Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'nun 10. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi 'ü 66-53 yendi.

    Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla gruptaki 8. galibiyetini elde etti.


    Salon: Metro Enerji

    Hakemler: Bernard Vassallo (Malta), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Sergii Tyslenko (Ukrayna)

    Fenerbahçe: Verameyenka 6, Ayşe Cora 10, Melis Gülcan 3, Esra Ural, Pelin Bilgiç, Lavender 15, Stricklen 5, Quigley 17, Birsel Vardarlı Demirmen 4, Melisa Korkmaz 2, Gruda 2, Tuğçe Canıtez 2

    Uni Györ: Likhtarovich 10, Hruscakova 8, Torok 2, Marko 5, Kovacs 2, Lakioth 8, Goree 8, Simon 6, Varga 2, Kiesel 2

    1. Periyot: 11-11

    Devre: 35-31

    3. Periyot: 54-41

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:36
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