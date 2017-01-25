Fenerbahçe Györ'ü rahat geçti
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 10. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi Uni Györ'ü 66-53 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla gruptaki 8. galibiyetini elde etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Bernard Vassallo (Malta), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Sergii Tyslenko (Ukrayna)
Fenerbahçe: Verameyenka 6, Ayşe Cora 10, Melis Gülcan 3, Esra Ural, Pelin Bilgiç, Lavender 15, Stricklen 5, Quigley 17, Birsel Vardarlı Demirmen 4, Melisa Korkmaz 2, Gruda 2, Tuğçe Canıtez 2
Uni Györ: Likhtarovich 10, Hruscakova 8, Torok 2, Marko 5, Kovacs 2, Lakioth 8, Goree 8, Simon 6, Varga 2, Kiesel 2
1. Periyot: 11-11
Devre: 35-31
3. Periyot: 54-41
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:36
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 167
Yorum
beko 8 tane forvet dizip ne amaçlıyon aziz.van persie yi hazırla 10 numara oynat.cenaze evine döndü kadro topladınız 30 yaşları
- Derdiyok riske edilmedi
Toplam 2
Yorum
vay adama dogru düzgün top gitmiyor ki orta açan yok ki
- Yeniler formaya ambargo koydu
Toplam 3
Yorum
TS Sen gec koltuga o zaman. Konusmaktan baska birsey bilmiyorsunuz zaten.
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