''Ekici'yi istiyorum!''
Hollandalı, 26 yaşındaki oyuncunun alınması için idarecileri her gün arayıp baskı yapınca, sarı-lacivertliler de bu tavra kayıtsız kalamadı. Teklif 2'den 2.75 milyon euro'ya çıkarıldı.
Fenerbahçe'de gündeme pek çok isim gelip gitse de teknik direktör Dick Advocaat'ın gönlündeki isim hiç değişmiyor. Başakşehir karşılaşmasının ardından yönetimle yaptığı toplantıda "Şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok. Tek eksiğimiz 10 numara" diyen Hollandalı çalıştırıcı, o günden beri Mehmet Ekici konusundaki ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilere sürekli baskı yapan Advocaat'ın özellikle Ali Yıldırım, Mahmut Uslu gibi isimleri sürekli arayarak bu transferin bitirilmesi için baskı yaptığı bilgisi paylaşıldı.
HEM İYİ ANLAŞIR HEM YERLİ...
Tabiri caizse Ekici'yi kadrosunda görmek adına yönetime ültimatom veren Advocaat'ın, "Onu mutlaka alın. Başka yerlere bakmanıza gerek yok. Tam aradığım türde biri. Üstelik bu ligi tanıyor ve yabancı olmadığı için anlaşma konusunda da zorluk çekmez" sözleriyle 27 yaşındaki oyuncuyu daha cazip hale getiriyor. Yönetim de bu tavra kayıtsız değil...
TRABZON'A YENİ TEKLİ F GİTTİ
Daha önce Ekici ile anlaşmaya varan Fenerbahçeli idarecilerin, Trabzonspor yönetimine bir kez daha haber gönderdiği ve yıldız oyuncu için yapılan 2 milyon euro'luk teklifi 2.75 milyona yükselttikleri gelen haberler arasında. Bordo-mavili kulübün de bu öneri sonrası, Beşiktaş'a gitmeyi reddeden orta saha hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Trabzon bu teklifi kabul etmez ve Ekici sezon sonu bedelsiz olarak giderse, kadro dışı bırakılan oyuncuya sezonun 2. yarısında ödenecek maaş ile birlikte bordo-mavililerin kaybı 3.5 milyon euro olacak.
BEŞİKTAŞ'A GİTMEM DEMİŞTİ
F.Bahçe'de oynama isteğini dile getirip Beşiktaş'a gitmek istemediğini söyleyen Ekici ile F.Bahçe oyuncuyla anlaşmış durumda. Ama Trabzon'un da Olcay Şahan'a karşılık Mehmet'i Beşiktaş'a gönderme planları bu transferi yokuşa sürmüştü. Fener'in teklif yükseltmesiyle kulüplerin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
Bonservis bedeli 5.5 milyon ero civarında olan Mehmet Ekici, 2014-15 sezonu başında geldiği Trabzonspor'da 83 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 18 gol, 18 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 74 maça ilk 11 başladı
Emre BOL
HEM İYİ ANLAŞIR HEM YERLİ...
Tabiri caizse Ekici'yi kadrosunda görmek adına yönetime ültimatom veren Advocaat'ın, "Onu mutlaka alın. Başka yerlere bakmanıza gerek yok. Tam aradığım türde biri. Üstelik bu ligi tanıyor ve yabancı olmadığı için anlaşma konusunda da zorluk çekmez" sözleriyle 27 yaşındaki oyuncuyu daha cazip hale getiriyor. Yönetim de bu tavra kayıtsız değil...
TRABZON'A YENİ TEKLİ F GİTTİ
Daha önce Ekici ile anlaşmaya varan Fenerbahçeli idarecilerin, Trabzonspor yönetimine bir kez daha haber gönderdiği ve yıldız oyuncu için yapılan 2 milyon euro'luk teklifi 2.75 milyona yükselttikleri gelen haberler arasında. Bordo-mavili kulübün de bu öneri sonrası, Beşiktaş'a gitmeyi reddeden orta saha hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Trabzon bu teklifi kabul etmez ve Ekici sezon sonu bedelsiz olarak giderse, kadro dışı bırakılan oyuncuya sezonun 2. yarısında ödenecek maaş ile birlikte bordo-mavililerin kaybı 3.5 milyon euro olacak.
BEŞİKTAŞ'A GİTMEM DEMİŞTİ
F.Bahçe'de oynama isteğini dile getirip Beşiktaş'a gitmek istemediğini söyleyen Ekici ile F.Bahçe oyuncuyla anlaşmış durumda. Ama Trabzon'un da Olcay Şahan'a karşılık Mehmet'i Beşiktaş'a gönderme planları bu transferi yokuşa sürmüştü. Fener'in teklif yükseltmesiyle kulüplerin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
Bonservis bedeli 5.5 milyon ero civarında olan Mehmet Ekici, 2014-15 sezonu başında geldiği Trabzonspor'da 83 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 18 gol, 18 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 74 maça ilk 11 başladı
Emre BOL
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
''Ekici'yi istiyorum!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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