Çizme ‘Hernanes’ dedi
İtalyanlar, Hernanes için F.Bahçe, Juventus ve oyuncunun menajerinin masaya oturduğunu öne sürdü. Anlaşmanın an meselesi olduğu yazıldı.
Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da F.Bahçe ile adı sıkça anılan Juventus'lu Hernanes için İtalya'daki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, bu transferi bitirmek için Torinolu yetkililerle bir araya geldiği belirtildi. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin verdiği bilgiye göre F.Bahçe, 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın transferini gerçekleştirmek üzere Juventus'lu yöneticiler ve oyuncunun menajeri ile masaya oturdu. Görüşmeler sonucunda tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Hernanes'e 2 milyon euro teklif ettiği haberin detayında yer aldı. İtalya'da Lazio ve Inter formaları da giyen Hernanes, Juventus'la bu sezon çıktığı 13 maçta 1 gol atıp hiç asist yapamadı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
Çizme ‘Hernanes’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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