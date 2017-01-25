 Çizme ‘Hernanes’ dedi – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Çizme ‘’ dedi

    Çizme ‘Hernanes’ dedi

    İtalyanlar, için F.Bahçe, Juventus ve oyuncunun menajerinin masaya oturduğunu öne sürdü. Anlaşmanın an meselesi olduğu yazıldı.

    Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da F.Bahçe ile adı sıkça anılan Juventus'lu için İtalya'daki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, bu transferi bitirmek için Torinolu yetkililerle bir araya geldiği belirtildi. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin verdiği bilgiye göre F.Bahçe, 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın transferini gerçekleştirmek üzere Juventus'lu yöneticiler ve oyuncunun menajeri ile masaya oturdu. Görüşmeler sonucunda tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Hernanes'e 2 milyon euro teklif ettiği haberin detayında yer aldı. İtalya'da Lazio ve Inter formaları da giyen Hernanes, Juventus'la bu sezon çıktığı 13 maçta 1 gol atıp hiç asist yapamadı.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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