 Charlie Adam Fener'e! – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Fener'e!

    Charlie Adam Fener'e!

    Transfere bir iddia da Ada'dan geldi...

    İngiliz kaynaklı ESPN sitesi, F.Bahçe'nin hedefindeki ismin 'li olduğunu öne sürdü. Haberde oyuncuya yakın kaynakların bu girişimi doğruladığının altı çizilirken, 31 yaşındaki İskoç orta sahayı Premier Lig'den bazı takımların da istediği ifade edildi. Adam, 2012'de Liverpool'dan 6 milyon euro'ya alınmıştı.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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