''Bizi kimse tutamaz''
Dönüşüyle savunmayı toparlayan takımın doğal lideri net konuştu: “Böyle oynarsak kolay kolay yenilmeyiz. Şampiyonluk şansımız hâlâ çok yüksek. Yeter ki her maçta bu sertliğimizi ortaya koyalım”
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi sakatlığının ardından Başakşehir maçıyla birlikte sahalara dönmüştü. Varlığı hemen hissedildi, Kanarya ligin en golcü takımlarından olan lidere karşı kalesini gole kapattı. Kaptan Volkan Demirel ile birlikte takımın doğal liderlerinden olan Danimarkalı stoper karşılaşma sonunda arkadaşlarını tek tek tebrik ederken kısa bir motivasyon konuşması yaptığı da öğrenildi. Kjaer'in "Böyle oynarsak kolay kolay yenilmeyiz. Şampiyonluk şansımız hala çok yüksek. Önümüzde 16 maç var. Biz her maçı kazanacak güçteyiz. Yeter ki Başakşehir maçındaki sertliği gelecek haftalara da taşıyalım" dediği kaydedildi.
TEK YÜREK OLDULAR
Sarı-lacivertli futbolcular büyük maçları bu sezon hep iyi oynadıklarını, yitirdikleri puanları hep konsantrasyonlarını kaybettiklerinde yaşadıklarını belirttiler. Başta kaptan Volkan Demirel ve Simon Kjaer olmak üzere tüm oyuncular ligin kalan bölümünde sonuna kadar savaşacaklarının sözünü verdiler. Adeta 'tek yürek' olan futbolcuların bu durumu en çok teknik direktör Dick Advocaat'ı memnun ediyor. Oyuncuların hırsının sahaya yansıması Hollandalı çalıştırıcıyı keyiflendiriyor.
EFSANE TOMASSON F.BAHÇE İDMANINDA
Kariyerinde Milan ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok başarılı elde eden Jan Dahl Tomasson, Fenerbahçe'yi ziyaret etti. Danimarka Milli Takımı'nda görev yapan 40 yaşındaki futbol adamı vatandaşı Simon Kjaer ve Dick Advocaat ile sohbet etti. Antrenmanı izleyen Tomasson tesisleri de gezdi.
TEK YÜREK OLDULAR
Sarı-lacivertli futbolcular büyük maçları bu sezon hep iyi oynadıklarını, yitirdikleri puanları hep konsantrasyonlarını kaybettiklerinde yaşadıklarını belirttiler. Başta kaptan Volkan Demirel ve Simon Kjaer olmak üzere tüm oyuncular ligin kalan bölümünde sonuna kadar savaşacaklarının sözünü verdiler. Adeta 'tek yürek' olan futbolcuların bu durumu en çok teknik direktör Dick Advocaat'ı memnun ediyor. Oyuncuların hırsının sahaya yansıması Hollandalı çalıştırıcıyı keyiflendiriyor.
EFSANE TOMASSON F.BAHÇE İDMANINDA
Kariyerinde Milan ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok başarılı elde eden Jan Dahl Tomasson, Fenerbahçe'yi ziyaret etti. Danimarka Milli Takımı'nda görev yapan 40 yaşındaki futbol adamı vatandaşı Simon Kjaer ve Dick Advocaat ile sohbet etti. Antrenmanı izleyen Tomasson tesisleri de gezdi.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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