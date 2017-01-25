 Adalesi de yırtık – Fotomaç – 25 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Adalesi de yırtık

    Adalesi de yırtık

    Başakşehir maçı öncesi dizinden sakatlık yaşan ve 10 gün forma giyemeyeceği açıklanan Aatıf'ın sağ arka adalesinde de yırtık olduğu bildirildi.

    Antrenmanlarda yer almayan Faslı futbolcunun, iki tedavisinin de devam ettiği, Kayseri maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

    NEDENİ SEZON BAŞI!
    Devre arasındaki kamptan beri pek çok ismi sakatlıklara kurban veren F.Bahçe'de bunun nedeni olarak sezon başı gösterildi. Ara dönemdeki kampta yükleme yapılmasının ardından V. Şen, Kjaer, Topal, Aatıf ve son olarak da Ozan Tufan'ın sakatlanması Pereira ile iyi çalışılmamasına bağlandı.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adalesi de yırtık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.