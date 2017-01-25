Adalesi de yırtık

Başakşehir maçı öncesi dizinden sakatlık yaşan ve 10 gün forma giyemeyeceği açıklanan Aatıf'ın sağ arka adalesinde de yırtık olduğu bildirildi.

Antrenmanlarda yer almayan Faslı futbolcunun, iki tedavisinin de devam ettiği, Kayseri maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışıldığı ifade edildi.



NEDENİ SEZON BAŞI!

Devre arasındaki kamptan beri pek çok ismi sakatlıklara kurban veren F.Bahçe'de bunun nedeni olarak sezon başı gösterildi. Ara dönemdeki kampta yükleme yapılmasının ardından V. Şen, Kjaer, Topal, Aatıf ve son olarak da Ozan Tufan'ın sakatlanması Pereira ile iyi çalışılmamasına bağlandı.