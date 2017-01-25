Adalesi de yırtık
Başakşehir maçı öncesi dizinden sakatlık yaşan ve 10 gün forma giyemeyeceği açıklanan Aatıf'ın sağ arka adalesinde de yırtık olduğu bildirildi.
Antrenmanlarda yer almayan Faslı futbolcunun, iki tedavisinin de devam ettiği, Kayseri maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
NEDENİ SEZON BAŞI!
Devre arasındaki kamptan beri pek çok ismi sakatlıklara kurban veren F.Bahçe'de bunun nedeni olarak sezon başı gösterildi. Ara dönemdeki kampta yükleme yapılmasının ardından V. Şen, Kjaer, Topal, Aatıf ve son olarak da Ozan Tufan'ın sakatlanması Pereira ile iyi çalışılmamasına bağlandı.
NEDENİ SEZON BAŞI!
Devre arasındaki kamptan beri pek çok ismi sakatlıklara kurban veren F.Bahçe'de bunun nedeni olarak sezon başı gösterildi. Ara dönemdeki kampta yükleme yapılmasının ardından V. Şen, Kjaer, Topal, Aatıf ve son olarak da Ozan Tufan'ın sakatlanması Pereira ile iyi çalışılmamasına bağlandı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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