Topal’dan iyi haber
Adanaspor maçında sakatlanan Mehmet Topal'ın yarın antrenmanlara başlayacağı bildirildi. Sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık oluşan yıldızın 10 günde idman yapacak düzeye gelmesinin üstün fiziki yapısından kaynaklandığı belirtiliyor. İkinci derece yırtıkların iyileşmesi normalde 2-3 haftayı buluyor.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:18
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