 Teklif bile gitmemiş! – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Teklif bile gitmemiş!

    Teklif bile gitmemiş!
    Tuttosport, iddiaların aksine 'nin için resmi teklif yapmadığını yazdı. İtalyan spor gazetesi, Juventus'un Brezilyalı 10 numarası için sarı-lacivertli kulüpten 5 milyon euro'luk teklif beklediğini ancak hayal kırıklığına uğradığını savundu. Eski günlerinden uzak olan 31 yaşındaki Hernanes, Serie A'da bu sezon 10 maçta 1 gol attı.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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