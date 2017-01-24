Teklif bile gitmemiş!
Tuttosport, iddiaların aksine Fenerbahçe'nin Hernanes için resmi teklif yapmadığını yazdı. İtalyan spor gazetesi, Juventus'un Brezilyalı 10 numarası için sarı-lacivertli kulüpten 5 milyon euro'luk teklif beklediğini ancak hayal kırıklığına uğradığını savundu. Eski günlerinden uzak olan 31 yaşındaki Hernanes, Serie A'da bu sezon 10 maçta 1 gol attı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
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