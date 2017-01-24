PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 100 bin lira paraya cezası verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanan mücadelede belgelerin haksız kullanımı gerekçesiyle PFDK tarafından Fenerbahçe'ye 100 bin TL para cezası verildi. Fenerbahçe'nin ceza aldığı bir diğer konu ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan mücadelede taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat oldu. Bu eylemin aynı sezon içinde kupada misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirildiği gerekçesiyle ihtar cezası verildi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, belgelerin haksız kullanılmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.01.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.