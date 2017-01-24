 Persie’den destek – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Persie’den destek

    Persie’den destek
    maç sonrası, penaltı kaçıran Fernandao'yu teselli etti. Hollandalı yıldızın, karşılaşmanın ardından büyük futbolcuların zaman zaman böyle atışları kaçırabileceği konusunda arkadaşına destek olduğu öğrenildi.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:34
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