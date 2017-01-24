Persie’den destek
Van Persie maç sonrası, penaltı kaçıran Fernandao'yu teselli etti. Hollandalı yıldızın, karşılaşmanın ardından büyük futbolcuların zaman zaman böyle atışları kaçırabileceği konusunda arkadaşına destek olduğu öğrenildi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:34
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