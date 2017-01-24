Persie ve Sow harika
Karavaiev, yine Ukrayna basınına konuştu.
F.Bahçe'ye her kulvarda şampiyon olmak istediği için geldiğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, Persie ve Sow ile birlikte oynamanın avantaj olduğunu da kaydedip, "Şu ana kadar 4 asistim var. İleride böyle harika forvetler olunca benim de işim kolaylaşıyor" dedi. "Kaybedecek zaman yok. Kendimi bir an önce ispat etmeliyim" diyerek Fener'de devam etme istediği gösteren Karavaiev, "F.Bahçe'de en çok neden etkilendin?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Organizasyonu büyüleyici. Her detay özenle hazırlanmış. Her şey futbolcular için düşünülmüş. Hayatın her alanı futbolcular için planlanmış."
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:32
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