Persie ve Sow harika

F.Bahçe'ye her kulvarda şampiyon olmak istediği için geldiğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, Persie ve Sow ile birlikte oynamanın avantaj olduğunu da kaydedip, "Şu ana kadar 4 asistim var. İleride böyle harika forvetler olunca benim de işim kolaylaşıyor" dedi. "Kaybedecek zaman yok. Kendimi bir an önce ispat etmeliyim" diyerek Fener'de devam etme istediği gösteren Karavaiev , "F.Bahçe'de en çok neden etkilendin?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Organizasyonu büyüleyici. Her detay özenle hazırlanmış. Her şey futbolcular için düşünülmüş. Hayatın her alanı futbolcular için planlanmış."