Otobüse hız sınırı
F.Bahçe'nin ekim ayında teslim aldığı yeni otobüsüne hız sınırı konulduğu ortaya çıktı. Eskisinden çok daha konforlu olan otobüs, yapılan kodlama ile en fazla 100 km hız yapabiliyor. Eski otobüs 140 km hıza ulaşabiliyordu. Seyahatler artık daha güvenli ancak uzun sürecek.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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