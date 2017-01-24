Lucas Lima gerçeği
F.Bahçe'nin istediği Lucas Lima'yı Santos'un satmama nedeni ortaya çıktı. Brezilya basını, Santos'un Lima'nın bonservisinin sadece yüzde 10'unu alma hakkı olduğunu bu nedenle de 26 yaşındaki oyuncuyu satmak yerine yeni sözleşme imzalamaya karar verdiğini belirtti. Santos'un Porto, C. Palace ve Hebei'nin tekliflerini de bu yüzden geri çevirdiği haberde yer aldı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:17
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