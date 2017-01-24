 ‘Kazan’ıp dönecek – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    ‘Kazan’ıp dönecek

    ‘Kazan’ıp dönecek

    ’nde şampiyonluk hedefleyen , Rusya’da ’a konuk oluyor. 19.00’daki maçı beIN Sports 2 naklen yayınlayacak.

    , 'nin 19. haftasında bu akşam Rus temsilcisi 'a konuk oluyor. Basket Hall Kazan'da saat 19.00'da oynanacak mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Son maçında Panathinaikos'u 84-63 yenen Fenerbahçe, 11 galibiyetle 5. sırada yer alıyor. Kazan'ın ise 7 galibiyeti var ve 11. sırada bulunuyor. İstanbul'da oynanan ilk yarıdaki karşılaşmayı Rus ekibi 81-73 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı süren Ekpe Udoh, Rusya'ya götürülmedi. Anthony Bennett ise Obradovic'in görev vermesi halinde ilk kez Avrupa Ligi'nde forma giyecek.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:12
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