Gerçek F.Bahçe hangisi?

Alt sıralardaki takımlarla berabere kalıp 3 maçta 6 gol yiyen sarı lacivertliler, zirvedekilere ise şut şansı bile tanımıyor.

F.Bahçe'nin Başakşehir zaferi sonrası ilginç bir tablo ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu sezon, ilk sıradaki takımlara kendi evinde oynadığı maçlarda neredeyse nefes aldırmadı. Galatasaray'ı 2-0, Başakşehir'i 1-0 deviren, Beşiktaş'la 0-0 kalan Kanarya, toplam 270 dakikalık bu sürede rakiplerine sadece 3 isabetli şut çektirdi.



Fakat F.Bahçe'nin diğer bir tarafı da var! O da alt sıradaki takımlara karşı oynanan futbol... F.Bahçe, düşme potasındaki Kayseri, Alanya ve Adana ile yapılan maçların ise hiçbirini kazanamadı; 3 beraberlik alıp kalesinde 6 gol gördü.