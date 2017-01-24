 Gerçek F.Bahçe hangisi? – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Gerçek F.Bahçe hangisi?

    Gerçek F.Bahçe hangisi?

    Alt sıralardaki takımlarla berabere kalıp 3 maçta 6 gol yiyen sarı lacivertliler, zirvedekilere ise şut şansı bile tanımıyor.

    F.Bahçe'nin Başakşehir zaferi sonrası ilginç bir tablo ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu sezon, ilk sıradaki takımlara kendi evinde oynadığı maçlarda neredeyse nefes aldırmadı. Galatasaray'ı 2-0, Başakşehir'i 1-0 deviren, Beşiktaş'la 0-0 kalan Kanarya, toplam 270 dakikalık bu sürede rakiplerine sadece 3 isabetli şut çektirdi.

    Fakat F.Bahçe'nin diğer bir tarafı da var! O da alt sıradaki takımlara karşı oynanan futbol... F.Bahçe, düşme potasındaki Kayseri, Alanya ve Adana ile yapılan maçların ise hiçbirini kazanamadı; 3 beraberlik alıp kalesinde 6 gol gördü.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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