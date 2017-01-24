 Garanti verince 11’e girdi – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Garanti verince 11’e girdi

    Garanti verince 11’e girdi

    Sürpriz şekilde Başakşehir’e karşı 11’de başlayan Salih, maç öncesi “Kendime güveniyorum Son bir şans istiyorum. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum” dedi; Advocaat’tan formayı kaptı.

    Başakşehir mücadelesi öncesi Salih Uçan ve Advocaat arasında ilginç bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı. Genç futbolcu, maçtan bir gün önce, kendisini defalarca sert şekilde eleştiren Hollandalı teknik adamın yanına gidip forma istedi. Hafta boyunca Van Persie ve Alper Potuk'u 10 numara deneyen Advocaat'ı ikna edense Salih'in, "Bu maçta şans istiyorum. Kendime güveniyorum. Bu şansı değerlendirirsem kalırım. Yoksa giderim. Son bir şansı hak ettiğimi düşünüyorum" sözleri oldu. Salih'in kendine güvenli tavrı sonrasında Advocaat genç oyuncuya şans verdi. Salih bu fırsatı iyi kullandı; Ozan'ın golünde asist yapan orta saha oyuncusu göze girmeyi başardı.

    BAŞKAN'DAN SALİH'E KUTLAMA
    Sezon başında bu yana sürekli eleştirilen ve Adanaspor karşılaşmasından sonra başkan Aziz Yıldırım'ın hışmına uğrayan , Başakşehir maçının kahramanı oldu. Salih'in performansı herkesin yüzünü güldürürken, başkan da genç oyuncuyu Hasan Çetinkaya aracılığıyla arayarak kutladı. Yıldırım'ın diğer tebrik ettiği isim ise Ozan Tufan oldu.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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