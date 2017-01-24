Fernandao'dan Fatih Terim'e formalı mesaj

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, Türk Milli Takımı'nın formasını giyip ay-yıldızlı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Tesislerde kendi posterinin önünde poz veren Fernandao'nun bu hareketi "Fatih Terim'e mesaj mı veriyor?" diye yorumlandı. Bu sezon 15 resmi maçta 9 gol kaydeden sambacının bir dönem Türk statüsüne geçirilmesi gündemdeydi.