 Fernandao'dan Fatih Terim'e formalı mesaj – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Fernandao'dan 'e formalı mesaj

    Fernandao'dan Fatih Terim'e formalı mesaj

    Her fırsatta Türk Milli Takımı'nda oynama isteğini söyleyen Fernandao'dan anlamlı bir poz geldi.

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, Türk Milli Takımı'nın formasını giyip ay-yıldızlı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Tesislerde kendi posterinin önünde poz veren Fernandao'nun bu hareketi "'e mesaj mı veriyor?" diye yorumlandı. Bu sezon 15 resmi maçta 9 gol kaydeden sambacının bir dönem Türk statüsüne geçirilmesi gündemdeydi.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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