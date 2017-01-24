Fernandao'dan Fatih Terim'e formalı mesaj
Her fırsatta Türk Milli Takımı'nda oynama isteğini söyleyen Fernandao'dan anlamlı bir poz geldi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, Türk Milli Takımı'nın formasını giyip ay-yıldızlı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Tesislerde kendi posterinin önünde poz veren Fernandao'nun bu hareketi "Fatih Terim'e mesaj mı veriyor?" diye yorumlandı. Bu sezon 15 resmi maçta 9 gol kaydeden sambacının bir dönem Türk statüsüne geçirilmesi gündemdeydi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
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