 ''Emenike kiralık değil, satılık!'' – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    '' kiralık değil, satılık!''

    ''Emenike kiralık değil, satılık!''
    Gözden çıkarılan 'nin menajerinin 'yı 'kiralama' konusunda ikna ettiği ancak başkan 'ın kiralamaya karşı çıktığı iddia edildi. Yıldırım'ın, "Kiralık veriyoruz, geri dönüyor. Aynı şeyi yaşamamak için bonservisiyle satın" talimatı verdiği belirtildi.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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