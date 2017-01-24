''Emenike kiralık değil, satılık!''
Gözden çıkarılan Emenike'nin menajerinin Lokomotiv Moskova'yı 'kiralama' konusunda ikna ettiği ancak başkan Aziz Yıldırım'ın kiralamaya karşı çıktığı iddia edildi. Yıldırım'ın, "Kiralık veriyoruz, geri dönüyor. Aynı şeyi yaşamamak için bonservisiyle satın" talimatı verdiği belirtildi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:12
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