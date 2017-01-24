''Bu yolun sonu şampiyonluk''

Soyunma odasında arkadaşlarına seslenen Volkan Demirel, “Lider takımı devirdik. Onlar ilk sırada olabilirler ama biz daha iyi takımız” dedi ve devam etti: “Böyle oynamayı sürdürürsek yolun sonu şampiyonluğa çıkar”

Başakşehir karşılaşmasının ardından sarı-lacivertlilerin soyunma odasında büyük coşku vardı. Morallerin tavan yaptığı sırada espriler de havada uçuştu. Arkadaşlarına bir konuşma yapan kaptan Volkan Demirel, tüm takımı tebrik ederek söze başladı. Tecrübeli file bekçisi, "Bizim adımıza dönüm maçıydı. Kaybettiğimiz anda puan farkı açılacaktı. Elimizde olanı, elimizde tutmayı başardık. Maçın önemini iyi kavradık. Yakaladıklarımızı değerlendirsek, 3-4 farklı kazanırdık" dedi.



TARAFTARLA BÖYLE

Sezona kötü başlamalarına rağmen en iyi futbol oynayan takım olduklarının da altını çizen kaptan, "Onlar ligin lideri olabilirler ama biz daha iyi takımız. Bunu ispatladık. Taraftar gelince nasıl, taraftar olmayınca nasıl oynadığımız bir kez daha ortaya çıktı. Bu şekilde devam edersek yolun sonu şampiyonluğa çıkar" ifadelerini kullandı. Volkan'ın bu motivasyon konuşması sarı-lacivertli oyunculardan alkış aldı.