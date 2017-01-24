 Ara vermeden mesaiye devam – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Ara vermeden mesaiye devam

    Ara vermeden mesaiye devam
    F.Bahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapacağı Amed Sportif maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Futbolcuların yüzünün güldüğü gözden kaçmazken, Başakşehir karşısında 11'de oynayanlar çalışmayı rejenerasyon idmanı ile tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, 5'e 2 top kapma ve pas çalıştılar. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla bitti.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:30
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