Amed biletleri bugün satışta
Sarı-lacivertlilerin Ülker Stadı'nda yarın oynayacağı Amed karşılaşmasının biletleri bugün genel satışa sunulacak. Sadecepasso.com.tr üzerinden alınabilecek biletlerin fiyatları 30 TL ile 180 TL arasında değişiyor. Öte yandan resmi siteden yapılan açıklamada İstanbul İl Güvenlik Kurulu Toplantı Kararları kapsamında, misafir takım taraftarlarının maça alınmayacağı belirtildi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:31
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