UEFA’dan övgü
Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nde sürdüren Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyeti geniş yankı buldu. UEFA'nın resmi sitesi "Fenerbahçe tüm kulvarlarda 8 maçtır yenilmiyor" yazarak çok güçlü bir şekilde yollarına devam ettiklerini kaydetti.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
UEFA’dan övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.