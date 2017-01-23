 UEFA’dan övgü – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    UEFA’dan övgü

    UEFA’dan övgü
    Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nde sürdüren 'nin Başakşehir galibiyeti geniş yankı buldu. UEFA'nın resmi sitesi "Fenerbahçe tüm kulvarlarda 8 maçtır yenilmiyor" yazarak çok güçlü bir şekilde yollarına devam ettiklerini kaydetti.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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