 Taraftar etkisi – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Taraftar etkisi

    Taraftar etkisi

    Başakşehir zaferinin başrolüne 12. adamı koydu: “Kaybettiğimiz maçlar genelde ligin alt sıralarındaki takımlara karşı, Taraftarımız o maçlara ilgi göstermiyor. Taraftarımız olduğu sürece biz Şükrü Saracoğlu’nda hiçbir maçı kaybetmeyiz”

    Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, Başakşehir maçındaki kurtarışlarıyla yine taraftarların gönlünü fethetti. Kaptan, zaferde taraftar faktörüne dikkat çekti. Demirel, galibiyetin önemine değinirken, "Maça çıkarken 'devam mı tamam mı' maçına çıktık. Neticesinde 1 gol attık ama 3-4 önemli gol pozisyonumuz var. Onlara karşı çok üstün bir skor elde edecektik. Güzel bir galibiyet ama bu galibiyetin en büyük etkisi taraftar. Onlar olmadan biz bir şey yapamıyoruz. Biz açıklama yaptık ve o açıklamayı dikkate alanlar stada geldiler. Onlar gelince bizim işimiz daha çok kolaylaşıyor" dedi.

    YERLERİNİ KİMSE DOLDURAMAZ
    Milli kaleci, sarı-lacivertli taraftarlara bir kez daha çağrıda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: "Burada artık her şeyi bir yana bırakıp Fenerbahçe'nin başarısı için çalışmamız gerekiyor. Ligin liderini yakaladığımız pozisyonlarla 1-0 yenmeyi bildik. Kaybettiğimiz maçlarda genelde ligin alt sıralarda olan takımlar, o maçlara ilgi göstermiyor taraftarımız. Taraftarımız olduğu sürece biz Şükrü Saracoğlu'nda hiçbir maçı kaybetmeyiz. Ben olmam kalede başkası oynar, Sow yerine başkası oynar ama onların yerini başkası dolduramaz."

    DEMİRPENÇE
    Kanarya'da büyük maçların büyük kalecisi bir kez daha farkını gösterdi. Tecrübeli eldiven savunmasıyla 90 dakika boyunca çok iyi anlaştı. İlk yarıda rahattı. 2. devrede Başakşehir daha etkili geldi. Özellikle Cengiz'in 55. dakikada muhteşem vuruşunda devleşti. 90'a doğru giden topu iki hamlede kurtarmayı başardı. Kaptan maç sonunda da sarı-lacivertli taraftarların alkışını aldı.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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