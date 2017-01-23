Taraftar etkisi
Volkan Demirel Başakşehir zaferinin başrolüne 12. adamı koydu: “Kaybettiğimiz maçlar genelde ligin alt sıralarındaki takımlara karşı, Taraftarımız o maçlara ilgi göstermiyor. Taraftarımız olduğu sürece biz Şükrü Saracoğlu’nda hiçbir maçı kaybetmeyiz”
Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, Başakşehir maçındaki kurtarışlarıyla yine taraftarların gönlünü fethetti. Kaptan, zaferde taraftar faktörüne dikkat çekti. Demirel, galibiyetin önemine değinirken, "Maça çıkarken 'devam mı tamam mı' maçına çıktık. Neticesinde 1 gol attık ama 3-4 önemli gol pozisyonumuz var. Onlara karşı çok üstün bir skor elde edecektik. Güzel bir galibiyet ama bu galibiyetin en büyük etkisi taraftar. Onlar olmadan biz bir şey yapamıyoruz. Biz açıklama yaptık ve o açıklamayı dikkate alanlar stada geldiler. Onlar gelince bizim işimiz daha çok kolaylaşıyor" dedi.
YERLERİNİ KİMSE DOLDURAMAZ
Milli kaleci, sarı-lacivertli taraftarlara bir kez daha çağrıda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: "Burada artık her şeyi bir yana bırakıp Fenerbahçe'nin başarısı için çalışmamız gerekiyor. Ligin liderini yakaladığımız pozisyonlarla 1-0 yenmeyi bildik. Kaybettiğimiz maçlarda genelde ligin alt sıralarda olan takımlar, o maçlara ilgi göstermiyor taraftarımız. Taraftarımız olduğu sürece biz Şükrü Saracoğlu'nda hiçbir maçı kaybetmeyiz. Ben olmam kalede başkası oynar, Sow yerine başkası oynar ama onların yerini başkası dolduramaz."
DEMİRPENÇE
Kanarya'da büyük maçların büyük kalecisi Volkan Demirel bir kez daha farkını gösterdi. Tecrübeli eldiven savunmasıyla 90 dakika boyunca çok iyi anlaştı. İlk yarıda rahattı. 2. devrede Başakşehir daha etkili geldi. Özellikle Cengiz'in 55. dakikada muhteşem vuruşunda devleşti. 90'a doğru giden topu iki hamlede kurtarmayı başardı. Kaptan maç sonunda da sarı-lacivertli taraftarların alkışını aldı.
YERLERİNİ KİMSE DOLDURAMAZ
Milli kaleci, sarı-lacivertli taraftarlara bir kez daha çağrıda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: "Burada artık her şeyi bir yana bırakıp Fenerbahçe'nin başarısı için çalışmamız gerekiyor. Ligin liderini yakaladığımız pozisyonlarla 1-0 yenmeyi bildik. Kaybettiğimiz maçlarda genelde ligin alt sıralarda olan takımlar, o maçlara ilgi göstermiyor taraftarımız. Taraftarımız olduğu sürece biz Şükrü Saracoğlu'nda hiçbir maçı kaybetmeyiz. Ben olmam kalede başkası oynar, Sow yerine başkası oynar ama onların yerini başkası dolduramaz."
DEMİRPENÇE
Kanarya'da büyük maçların büyük kalecisi Volkan Demirel bir kez daha farkını gösterdi. Tecrübeli eldiven savunmasıyla 90 dakika boyunca çok iyi anlaştı. İlk yarıda rahattı. 2. devrede Başakşehir daha etkili geldi. Özellikle Cengiz'in 55. dakikada muhteşem vuruşunda devleşti. 90'a doğru giden topu iki hamlede kurtarmayı başardı. Kaptan maç sonunda da sarı-lacivertli taraftarların alkışını aldı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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