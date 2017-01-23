Şampiyon olacağız
“En iyi maçımız değildi ama çok kritik 3 puan aldık. Herkes iy ioynamadı ama herkes çok çalıştı. Şampiyonluk mücadelemizi sürdürüyoruz.''
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Dick Advocaat, Adanaspor beraberliğinin ardından "Şampiyonluğa inanmasam bu işi bırakırım" ifadelerini kullanmıştı. Hollandalı çalıştırıcı dünkü Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından şampiyonluk iddiasını yineledi. Deneyimli hoca "Şampiyonluk mücadelemizi sürdürüyoruz. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. Başakşehir'e karşı en iyi maçımızı oynamadık ama çok kritik 3 puan aldığımızı söyleyebilirim. Takımımız, sonuç için çok iyi mücadele etti, savaştı. Sonuna kadar kazanmayı hak ettik" diye konuştu.
'ELLE OYNAMA VAR'
Advocaat sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli olan bireysel değil, takım performansı. Tüm oyuncularım iyi oynamadı ama hepsi çok çalıştı. Bu isteği rakibe de yansıttık. Sezonun ilk yarısındaki maçta çok daha iyi bir futbol sergilemiştik. Ozan Tufan'ı sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarmak zorunda kaldım" KANARYA'nın hocası bu açıklamaları yaparken ekrandan da pozisyonların tekrarını izliyordu. Hasan Ali'nin kestiği topta Başakşehirli oyuncunun eline çarpan topu fark edip "Burada eliyle oynuyor" ifadelerini kullandı ve penaltı olduğunu belirtti.
'TRANSFER YAPMALIYIZ'
Dick Advocaat, Başakşehir maçından bağımsız transfer yapacaklarını belirtti. Hollandalı hoca "Yeni transfer yapmamız gerektiğini hep söylüyorum. Sadece bu yıl değil önümüzdeki sezonu da planlıyoruz" dedi. Advocaat bu son cümlesiyle bir kez daha F.Bahçe'de kalacağını belirtti.
ACELE ETME ÇOCUĞUM!
Maçın ikinci yarısında saha kenarında ilginç bir olay yaşandı. Top toplayıcı çocuk, dışarıya çıkan meşin yuvarlağı hemen oyuna dahil etmek isterken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, acele davranmaması için uyardı.
'ELLE OYNAMA VAR'
Advocaat sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli olan bireysel değil, takım performansı. Tüm oyuncularım iyi oynamadı ama hepsi çok çalıştı. Bu isteği rakibe de yansıttık. Sezonun ilk yarısındaki maçta çok daha iyi bir futbol sergilemiştik. Ozan Tufan'ı sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarmak zorunda kaldım" KANARYA'nın hocası bu açıklamaları yaparken ekrandan da pozisyonların tekrarını izliyordu. Hasan Ali'nin kestiği topta Başakşehirli oyuncunun eline çarpan topu fark edip "Burada eliyle oynuyor" ifadelerini kullandı ve penaltı olduğunu belirtti.
'TRANSFER YAPMALIYIZ'
Dick Advocaat, Başakşehir maçından bağımsız transfer yapacaklarını belirtti. Hollandalı hoca "Yeni transfer yapmamız gerektiğini hep söylüyorum. Sadece bu yıl değil önümüzdeki sezonu da planlıyoruz" dedi. Advocaat bu son cümlesiyle bir kez daha F.Bahçe'de kalacağını belirtti.
ACELE ETME ÇOCUĞUM!
Maçın ikinci yarısında saha kenarında ilginç bir olay yaşandı. Top toplayıcı çocuk, dışarıya çıkan meşin yuvarlağı hemen oyuna dahil etmek isterken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, acele davranmaması için uyardı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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