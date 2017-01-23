Rıdvan Dilmen'den Sosa iddiası
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Sosa için Milan ile anlaştığını fakat Sosa'nın Milan'da kalmak istediği için sarı-lacivertli takıma gelmediğini söyledi.
Fenerbahçe'nin '10 numara' transferi yapması gerektiğini ifade eden Rıdvan Dlmen, Sarı-lacivertli kulubün Sosa için Milan'la anlaştığını fakat transferin Sosa'dan dolayı gerçekleşmediğini ifade etti.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe yemeyecek içmeyecek bir 10 numara alacak. Başakşehir maçını kaybetseydin yapma ama kazandın bir 10 numara alınmalı artık. Hazırı var Milano'da Sosa onu alsınlar. O olmazsa aynı tip başka bir oyuncu bulsunlar ama Sosa için Milan'la anlaştı diye biliyorum Fenerbahçe. Oyuncu orada kalmak istediği için transfer olmadı. Terör yüzünden değil."
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:20
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Rıdvan Dilmen'den Sosa iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.