Kurtarıcı Ozan

Sakatlığının ardından form tutmaya başlayan yıldız futbolcu, Fenerbahçe’yi zafere taşıdı. Attığı golle takımını zirve yarışında tutan genç oyuncu, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı.

F.Bahçe'de dün akşam öne çıkan isim Ozan Tufan'dı. Genç futbolcu, sarı-lacivertlilerin lider Başakşehir'i yendiği maçta tek golü attı, takımına kritik bir 3 puan kazandırdı. Sol arka adalesindeki ağrılar nedeniyle ikinci yarıya çıkamayan 21 yaşındaki futbolcu, oyunda kaldığı ilk 45 dakikada müthiş bir performans sergiledi. Kanaryayı zirve yarışında tutan Ozan Tufan, ikinci devrede yerini Karavayev'e bıraktı.



Sakatlığının ardından kısa sürede form tutan milli oyuncu, geçtiğimiz sezonun istatistiklerini de solladı. 2015-16'da 26 lig maçında yalnızca 1 asistle oynayan yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 10 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı. Maçın ardından konuşan Ozan, "Volkan abi dün gece (önceki gün) yan odadan, 'Golün var erken uyu' diye mesaj atmıştı. Kazandığımız için mutluyum" sözlerini sarfetti.