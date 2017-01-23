 Kaos futbolu hakimdi – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Kaos futbolu hakimdi

    Kaos futbolu hakimdi

    Süper Lig’de ilk yenilgisini alan ’in hocası , “F.Bahçe final maçı havasında sahaya çıktı. Sahada bir kaos oyunu oynandı” dedi.

    Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kötü futbol nedeniyle futbolseverlerden özür dileyerek, "F.Bahçe, final maçı havasında sahaya çıktı" dedi.

    Sahada kaos futbolunun oynandığını belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Havada çarpışmaların, düşen topların, faullerin olduğu bir kaos oyunu oynandı. Bu ortamda golü de yedik. İkinci yarı opsiyonları denedik. 52 dakika top oyunda kalmış, ligin tepesindeki iki takımın karşı karşıya geldiği bir maçta oyun kalitesi son derece düşüktü. Seyircilere düşük kalitede bir oyun seyrettirdik. Bunun için özür dileriz. Bir gün kaybedecektik, burada kaybettik. F.Bahçe son bölümde vakit geçirdi."
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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