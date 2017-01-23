Kaos futbolu hakimdi
Süper Lig’de ilk yenilgisini alan Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, “F.Bahçe final maçı havasında sahaya çıktı. Sahada bir kaos oyunu oynandı” dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kötü futbol nedeniyle futbolseverlerden özür dileyerek, "F.Bahçe, final maçı havasında sahaya çıktı" dedi.
Sahada kaos futbolunun oynandığını belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Havada çarpışmaların, düşen topların, faullerin olduğu bir kaos oyunu oynandı. Bu ortamda golü de yedik. İkinci yarı opsiyonları denedik. 52 dakika top oyunda kalmış, ligin tepesindeki iki takımın karşı karşıya geldiği bir maçta oyun kalitesi son derece düşüktü. Seyircilere düşük kalitede bir oyun seyrettirdik. Bunun için özür dileriz. Bir gün kaybedecektik, burada kaybettik. F.Bahçe son bölümde vakit geçirdi."
Sahada kaos futbolunun oynandığını belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Havada çarpışmaların, düşen topların, faullerin olduğu bir kaos oyunu oynandı. Bu ortamda golü de yedik. İkinci yarı opsiyonları denedik. 52 dakika top oyunda kalmış, ligin tepesindeki iki takımın karşı karşıya geldiği bir maçta oyun kalitesi son derece düşüktü. Seyircilere düşük kalitede bir oyun seyrettirdik. Bunun için özür dileriz. Bir gün kaybedecektik, burada kaybettik. F.Bahçe son bölümde vakit geçirdi."
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
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maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
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Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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