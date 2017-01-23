Kadıköy'de şenlik
Bu sezon derbiler ve Avrupa maçları hariç sessiz kalan Kadıköy, Başakşehir maçında çok renkliydi. Binlerce taraftar oyuncuları tek tek motive etti, müthiş atmosfer zaferi getirdi.
Fenerbahçe taraftarları, lider Medipol Başakşehir ile yapılan maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Bu sezon derbiler ve Avrupa maçları haricinde Kadıköy'deki maçlarda tribünlerin büyük çoğunluğunu boş bırakan sarı-lacivertli taraftarlar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise takımlarını desteklemeye geldi.
ATMOSFER MÜKEMMELDİ
Ülker Stadı tribünlerinde yaklaşık 25 bin Fenerbahçe taraftarı maçı izledi. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek ve moral verdi. Müthiş atmosfer Fenerbahçeli oyuncular için itici güç oldu. Konuk takım Medipol Başakşehir'in ise yaklaşık 500 taraftarı, kendilerine ayrılan yerde takımlarını destekledi. Maç sonrası ise galibiyet sevinci görülmeye değerdi.
ÇAĞRI YERİNİ BULDU
Fenerbahçe, Başakşehir maçını 22 bin 600 taraftar takip etti. Hafta içinde teknik direktör Dick Advocaat ve futbolcuların, taraftarlara yaptığı, "Tribüne gelin, bize destek verin" çağrısı da yerini buldu.
?TARAFTARDAN ÖZEL MOTİVASYON
Ülker Stadı tribünlerinde yaklaşık 25 bin Fenerbahçe taraftarı maçı izledi. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek ve moral verdi.
ATMOSFER MÜKEMMELDİ
Ülker Stadı tribünlerinde yaklaşık 25 bin Fenerbahçe taraftarı maçı izledi. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek ve moral verdi. Müthiş atmosfer Fenerbahçeli oyuncular için itici güç oldu. Konuk takım Medipol Başakşehir'in ise yaklaşık 500 taraftarı, kendilerine ayrılan yerde takımlarını destekledi. Maç sonrası ise galibiyet sevinci görülmeye değerdi.
ÇAĞRI YERİNİ BULDU
Fenerbahçe, Başakşehir maçını 22 bin 600 taraftar takip etti. Hafta içinde teknik direktör Dick Advocaat ve futbolcuların, taraftarlara yaptığı, "Tribüne gelin, bize destek verin" çağrısı da yerini buldu.
?TARAFTARDAN ÖZEL MOTİVASYON
Ülker Stadı tribünlerinde yaklaşık 25 bin Fenerbahçe taraftarı maçı izledi. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek ve moral verdi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
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Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Kadıköy'de şenlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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