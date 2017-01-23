Kadıköy'de penaltı itirazı
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının 55. dakikasında penaltı itirazı yaşandı.
Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında top Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Çaicara'nın önce dizine, ardından koluna çarpıp tehlike bölgesinin dışına çıktı. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeliler penaltı itirazı yaparken hakem Bülent Yıldırım oyunu devam ettirdi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Kadıköy'de penaltı itirazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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